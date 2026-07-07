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Суд Рязани вновь продлил срок содержания под стражей взорвавшему гранату Рохоеву
В Советском районном суде в понедельник, 6 июля, состоялось заседание по уголовному делу о взрыве гранаты около ТЦ «Малина» в центре Рязани. Соответствующая информация размещена в картотеке. В пресс-службе ведомства РЗН. Инфо сообщили, что в рамках заседания подсудимому Апанди Рохоеву продлили меру пресечению в виде заключения под стражей. До какого числа он останется в СИЗО, не уточняется. Кроме того, в суд поступило ходатайство стороны защиты и представителя потерпевшего о возвращении уголовного дела прокурора. Следующее заседание состоится 15 июля. Подробнее о произошедшем можно прочитать в сюжете РЗН. Инфо.

В Советском районном суде в понедельник, 6 июля, состоялось заседание по уголовному делу о взрыве гранаты около ТЦ «Малина» в центре Рязани. Соответствующая информация размещена в картотеке.

В пресс-службе ведомства РЗН. Инфо сообщили, что в рамках заседания подсудимому Апанди Рохоеву продлили меру пресечению в виде заключения под стражей. До какого числа он останется в СИЗО, не уточняется.

Кроме того, в суд поступило ходатайство стороны защиты и представителя потерпевшего о возвращении уголовного дела прокурора.

Следующее заседание состоится 15 июля.

Напомним, взрыв гранаты произошел в заведении «Game Loft» на улице Соборной 7 июля 2025 года. От взрыва пострадали пять человек: один погиб, четверо попали в больницу.

По версии следствия, гранату в кафе принес 19-летний Апанди Рохоев. При обыске на съемной квартире у подозреваемого нашли светошумовой патрон, пять пустых магазинов от автомата Калашникова, предмет, схожий с пистолетом неизвестной марки.

Подробнее о произошедшем можно прочитать в сюжете РЗН. Инфо.