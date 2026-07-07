Стоимость потребительской корзины россиян почти достигла 9 тыс. руб

С начала 2026 года стоимость продуктовой корзины увеличилась на 4%, а по сравнению с маем рост составил 0,71%. По данным аналитиков, прирост сложился из: 38% — овощей и фруктов, 24% — мяса и птицы, 15% — молочных продуктов, 10% — хлеба и круп, 8% — рыбы и морепродуктов, 5% — сахара, масла, специй.

Стоимость потребительской корзины россиян почти достигла 9 тыс. руб. Об этом сообщает «Газета.ru».

С начала 2026 года стоимость продуктовой корзины увеличилась на 4%, а по сравнению с маем рост составил 0,71%.

По данным аналитиков, прирост сложился из: 38% — овощей и фруктов, 24% — мяса и птицы, 15% — молочных продуктов, 10% — хлеба и круп, 8% — рыбы и морепродуктов, 5% — сахара, масла, специй.