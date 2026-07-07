Стало известно, у кого из россиян быстрее всех растут зарплаты

По данным агентства, быстрее всего средние зарплаты в апреле росли у фотографов — в 1,6 раза в годовом выражении. В топе по темпам роста также переводчики (+55%), юристы (+44%), газовики (+41%).

Стало известно, у кого из россиян быстрее всех растут зарплаты. Об этом 7 июля сообщило РИА Новости со ссылкой на данные статистики.

По данным агентства, средние зарплаты в апреле быстрее всего росли у фотографов — в 1,6 раза в годовом выражении.

В топ по темпам роста попали переводчики (+55%), юристы (+44%), разработчики строительных проектов и сотрудники звукозаписывающего бизнеса (+43%), а также газовики (+41%).