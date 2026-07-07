Синоптик рассказала, когда жаркая погода вернется в ЦФО

Согласно прогнозам, в ближайшую пятницу температура в центральных регионах поднимется до +25-27 градусов. Отмечается, что погода будет неустойчивой: центральная часть России ненадолго окажется в теплой части циклона, а потом снова в прохладной.