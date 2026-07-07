Шестилетний ребёнок погиб в ДТП с автобусом в Зарайске

Отмечается, что ДТП произошло на 11-м км автодороги «Зарайск-Журавна». По предварительным данным канала, 31-летняя водитель-женщина, управляя «Ауди», выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом, который после удара съехал с дороги. Уточняется, что шестилетний пассажир легковушки погиб на месте, женщину с телесными повреждениями госпитализировали. В салоне автобуса находилось два человека, медпомощь никому из них не понадобилась.

Шестилетний ребёнок погиб в ДТП с автобусом в Зарайске Московской области. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по региону.

Отмечается, что ДТП произошло на 11-м км автодороги «Зарайск-Журавна».

По предварительным данным канала, 31-летняя водитель-женщина, управляя «Ауди», выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом, который после удара съехал с дороги.

Уточняется, что шестилетний пассажир легковушки погиб на месте, женщину с телесными повреждениями госпитализировали.

В салоне автобуса находилось два человека, медпомощь никому из них не понадобилась.

Фото: Telegram-канал ГУ МВД России по Московской области.