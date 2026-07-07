Рязанским выпускникам напомнили о правилах пересдачи ЕГЭ

Выпускникам, которые решили пересдать ЕГЭ 8 или 9 июля, засчитают только новый результат, даже если он окажется ниже предыдущего. Об этом ТАСС сообщили на горячей линии Рособрнадзора. Дополнительные дни пересдачи пройдут в два этапа: 8 июля можно будет пересдать физику, информатику, литературу, русский язык, химию и письменную часть экзамена по иностранным языкам; 9 июля состоятся пересдачи по математике (базовой и профильной), обществознанию, истории, биологии, географии и устной части экзамена по иностранным языкам.

Выпускникам, которые решили пересдать ЕГЭ 8 или 9 июля, засчитают только новый результат, даже если он окажется ниже предыдущего. Об этом ТАСС сообщили на горячей линии Рособрнадзора.

В ведомстве пояснили, что после пересдачи первоначальный результат по предмету аннулируют.

Дополнительные дни пересдачи пройдут в два этапа:

8 июля можно будет пересдать физику, информатику, литературу, русский язык, химию и письменную часть экзамена по иностранным языкам.

9 июля состоятся пересдачи по математике (базовой и профильной), обществознанию, истории, биологии, географии и устной части экзамена по иностранным языкам.

При пересдаче математики выпускники могут изменить уровень экзамена — с базового на профильный или наоборот.