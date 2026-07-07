Рязанцы засняли аварию с участием двух автобусов
Об этом сообщили в соцсетях. ДТП произошло с участием автобусов № 50 и № 47 у остановки на улице Вокзальная. По словам очевидцев, первый подрезал второго, после чего № 47 врезался в препятствие. На кадрах видно, что у него сильные механические повреждения передней части. Отмечается также, что движение в сторону центра затруднено. Официальной информации о произошедшем пока нет.
В Рязани столкнулись два автобуса. Об этом сообщили в соцсетях.
ДТП произошло с участием автобусов № 50 и № 47 у остановки на улице Вокзальная.
По словам очевидцев, первый подрезал второго, после чего № 47 врезался в препятствие. На кадрах видно, что у него сильные механические повреждения передней части.
Отмечается также, что движение в сторону центра затруднено.
Официальной информации о произошедшем пока нет.