Рязанцы смогут увидеть Луну рядом с Сатурном в ночь на 8 июля
Об этом сообщили в сообществе «Меридиан 39. Астрономия в Рязани». Ночью со вторника на среду Луна будет видна недалеко от Сатурна. Отмечается, что, примерно, в 0:30 после восхода светил их будет разделять 5°. «Потом они будут постепенно расходиться», — уточнили в посте.
Рязанцы смогут увидеть Луну рядом с Сатурном в ночь на 8 июля. Об этом сообщили в сообществе «Меридиан 39. Астрономия в Рязани».
Ночью со вторника на среду Луна будет видна недалеко от Сатурна. Отмечается, что, примерно, в 0:30 после восхода светил их будет разделять 5°.
«Потом они будут постепенно расходиться», — уточнили в посте.