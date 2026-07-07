Рязанцы смогут увидеть Луну рядом с Сатурном в ночь на 8 июля

Об этом сообщили в сообществе «Меридиан 39. Астрономия в Рязани». Ночью со вторника на среду Луна будет видна недалеко от Сатурна. Отмечается, что, примерно, в 0:30 после восхода светил их будет разделять 5°. «Потом они будут постепенно расходиться», — уточнили в посте.

Рязанцы смогут увидеть Луну рядом с Сатурном в ночь на 8 июля. Об этом сообщили в сообществе «Меридиан 39. Астрономия в Рязани».

Ночью со вторника на среду Луна будет видна недалеко от Сатурна. Отмечается, что, примерно, в 0:30 после восхода светил их будет разделять 5°.

«Потом они будут постепенно расходиться», — уточнили в посте.