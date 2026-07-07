Рязанцы рассказали, сколько времени им требуется для начала работы

35% опрошенных начинают выполнять свои обязанности через 5—10 минут после прихода на работу. 27% респондентов справляются с этим менее чем за 5 минут. Однако многие предпочитают больше времени на подготовку: 22% нуждаются в 10—30 минутах, 4% — от получаса до часа, а 2% заявили, что раскачиваются больше часа. В среднем на «раскачку» уходит 14 минут. Интересно, что с возрастом респонденты становятся быстрее. Молодежь до 35 лет начинает работать за 15 минут, а старшие — всего за 13 минут. Самыми быстрыми оказались рязанцы с доходом от 150 000 рублей в месяц — они приступают к работе в среднем за 12 минут.

Рязанцы рассказали, сколько времени им нужно, чтобы начать работать. Об этом сообщили в пресс-службе SuperJob.

35% опрошенных начинают выполнять свои обязанности через 5—10 минут после прихода на работу. 27% респондентов справляются с этим менее чем за 5 минут. Однако многие предпочитают больше времени на подготовку: 22% нуждаются в 10—30 минутах, 4% — от получаса до часа, а 2% заявили, что раскачиваются больше часа. В среднем на «раскачку» уходит 14 минут.

Интересно, что с возрастом респонденты становятся быстрее. Молодежь до 35 лет начинает работать за 15 минут, а старшие — всего за 13 минут. Самыми быстрыми оказались рязанцы с доходом от 150 000 рублей в месяц — они приступают к работе в среднем за 12 минут.

Среди профессий быстрее всего начинают работать операторы кол-центров — им нужно всего 9 минут. Менеджерам по логистике и экономистам требуется 10 минут, маркетологам, снабженцам и офис-менеджерам — 11 минут. Продавцам и учителям нужно 17 минут, медсестрам — 20 минут, а пиарщикам — в среднем 22 минуты.