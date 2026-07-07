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Россиян предупредили об опасности самодельного бензина для двигателя машины
Автоэксперт Дмитрий Попов предупредил о серьезной угрозе для автомобилей, связанной с использованием самодельного бензина. Он отметил, что низкое качество такого топлива может привести к разрушению двигателя всего за несколько поездок. Основные проблемы заключаются в неподтвержденном октановом числе и высоком содержании опасных примесей, включая сажу и твердые фракции. Попов подчеркнул, что даже старые экологические стандарты не так вредны для мотора, как сажа из кустарного бензина, которая может быстро забить форсунки инжекторного двигателя. Кроме того, эксперт отметил, что процесс производства самодельного топлива представляет собой серьезную угрозу для здоровья человека из-за риска взрывов и пожаров при работе с токсичными материалами.

Автоэксперт Дмитрий Попов предупредил о серьезной угрозе для автомобилей, связанной с использованием самодельного бензина. Об этом пишет «Абзац».

Он отметил, что низкое качество такого топлива может привести к разрушению двигателя всего за несколько поездок. Основные проблемы заключаются в неподтвержденном октановом числе и высоком содержании опасных примесей, включая сажу и твердые фракции. Попов подчеркнул, что даже старые экологические стандарты не так вредны для мотора, как сажа из кустарного бензина, которая может быстро забить форсунки инжекторного двигателя.

Кроме того, эксперт отметил, что процесс производства самодельного топлива представляет собой серьезную угрозу для здоровья человека из-за риска взрывов и пожаров при работе с токсичными материалами.