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Прокуратура помогла рязанской пенсионерке вернуть почти 900 тысяч рублей
Прокуратура Пронского района защитила права местной жительницы, пострадавшей от телефонных мошенников. Установлено, что пенсионерка, поверив злоумышленникам, перевела 895 тысяч рублей на «безопасный» счет. По факту мошенничества возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. Во время расследования правоохранители установили владельца банковского счета — жителя Калужской области, который, по версии следствия, выполнял роль дроппера.

Прокуратура Пронского района защитила права местной жительницы, пострадавшей от телефонных мошенников. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

Установлено, что пенсионерка, поверив злоумышленникам, перевела 895 тысяч рублей на «безопасный» счет.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. Во время расследования правоохранители установили владельца банковского счета — жителя Калужской области, который, по версии следствия, выполнял роль дроппера.

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с владельца счета суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами.

Суд удовлетворил исковые требования. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.