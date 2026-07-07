После жалоб рязанцев на улице Песоченской засыпали дыру в тротуаре

Об этом РЗН. инфо 7 июля сообщил читатель. По его словам, на месте работал трактор. Участок огородили сигнальной лентой. «Просто засыпали. До первого сильного дождя или до весны. Никто и не разбирался, куда ушел прошлый песок», — отметил местный житель. Ранее рязанцы сообщали, что после сильного ливня на участке образовались несколько ям. Как утверждали местные жители, в прошлом году здесь проводили работы, после которых покрытие восстановили, однако теперь асфальт снова провалился.

После жалоб рязанцев у дома № 4 на улице Песоченской засыпали дыру в тротуаре. Об этом РЗН. инфо 7 июля сообщил читатель.

По его словам, на месте работал трактор. Участок огородили сигнальной лентой.

«Просто засыпали. До первого сильного дождя или до весны. Никто и не разбирался, куда ушел прошлый песок», — отметил местный житель.

Ранее рязанцы сообщали, что после сильного ливня на участке образовались несколько ям. Как утверждали местные жители, в прошлом году здесь проводили работы, после которых покрытие восстановили, однако теперь асфальт снова провалился.