Полный бак топлива в подарок — специальное предложение для покупателей HAVAL в Рязани

В Haval City Автоимпорт по адресу московское шоссе, 22б действует специальное предложение для жителей города и области, планирующих покупку нового автомобиля HAVAL.

В Haval City Автоимпорт по адресу московское шоссе, 22б действует специальное предложение для жителей города и области, планирующих покупку нового автомобиля HAVAL.

При приобретении автомобиля клиент получает дополнительный бонус — полный бак топлива в подарок. Это позволяет начать эксплуатацию нового автомобиля с комфортом и без дополнительных затрат на первую заправку.

Данное предложение распространяется на автомобили HAVAL, представленные в дилерском центре, и является частью ограниченной акции, направленной на повышение доступности и привлекательности покупки нового автомобиля.

Автомобили HAVAL сегодня — это современный дизайн, технологичное оснащение, высокий уровень безопасности и комфорт в повседневной эксплуатации. Бренд активно развивается на российском рынке и пользуется стабильным спросом среди автолюбителей, выбирающих сочетание качества и практичности.

Уточнить наличие автомобилей, актуальные комплектации, условия приобретения и подробности акции можно в салоне Haval City Автоимпорт или по телефону: +7 (4912) 503-888/