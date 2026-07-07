Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 07
20°
Срд, 08
20°
Чтв, 09
23°
ЦБ USD 77.97 0.74 07/07
ЦБ EUR 89.26 1.23 07/07
Нал. USD 79.06 / 79.18 07/07 14:20
Нал. EUR 92.21 / 92.00 07/07 14:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Обзор цен на сезонные фрукты и ягоды на рынке в Рязани
Редакция РЗН. Инфо вновь решила сделать обзор цен на ры...
3 июля 14:15
1 367
VOYAH ФРИ / FREE версия Спорт+: Новый эталон гибридного премиума. Тест...
Бренд VOYAH по результатам продаж в мае 2026 года в оче...
2 июля 14:01
1 659
Премиальные китайские автомобили: почему Hongqi выбирают ценители стат...
Восприятие роскоши в автомобильном мире стремительно тр...
1 июля 14:29
2 660
170 квартир в Рязани живут 45 дней без горячей воды. Они боятся остать...
Жители домов №№ 67 и 69 на Касимовском шоссе уже более...
30 июня 15:05
2 585
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Полный бак топлива в подарок — специальное предложение для покупателей HAVAL в Рязани
В Haval City Автоимпорт по адресу московское шоссе, 22б действует специальное предложение для жителей города и области, планирующих покупку нового автомобиля HAVAL.

В Haval City Автоимпорт по адресу московское шоссе, 22б действует специальное предложение для жителей города и области, планирующих покупку нового автомобиля HAVAL.

При приобретении автомобиля клиент получает дополнительный бонус — полный бак топлива в подарок. Это позволяет начать эксплуатацию нового автомобиля с комфортом и без дополнительных затрат на первую заправку.

Данное предложение распространяется на автомобили HAVAL, представленные в дилерском центре, и является частью ограниченной акции, направленной на повышение доступности и привлекательности покупки нового автомобиля.

Автомобили HAVAL сегодня — это современный дизайн, технологичное оснащение, высокий уровень безопасности и комфорт в повседневной эксплуатации. Бренд активно развивается на российском рынке и пользуется стабильным спросом среди автолюбителей, выбирающих сочетание качества и практичности.

Уточнить наличие автомобилей, актуальные комплектации, условия приобретения и подробности акции можно в салоне Haval City Автоимпорт или по телефону: +7 (4912) 503-888/

Акция действует с 06.07.2026 по 31.07.2026. Полный бак топлива эквивалентен скидке 10 000 рублей на покупку автомобиля.