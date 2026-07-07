Песков заявил, что работа российской армии по созданию буферной зоны продолжается

Он отметил, что постоянные просьбы Украины к Западу о новых видах вооружений не могут помешать России продолжать СВО до достижения целей «Москва поддерживает контакты с Вашингтоном и надеется, что его усилия по Украине увенчаются успехом. Предпочтительным для России остается политико-дипломатическое урегулирование ситуации на Украине», — заявил Песков.

Песков заявил, что работа российской армии по созданию буферной зоны продолжается. Об этом сообщил Дмитрий Песков.

Он отметил, что постоянные просьбы Украины к Западу о новых видах вооружений не могут помешать России продолжать СВО до достижения целей

«Москва поддерживает контакты с Вашингтоном и надеется, что его усилия по Украине увенчаются успехом. Предпочтительным для России остается политико-дипломатическое урегулирование ситуации на Украине», — заявил Песков.