Песков: СВО на Украине превращается в «настоящую войну» из-за Запада

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вмешательство Запада стало причиной постепенного превращения российской спецоперации на Украине в настоящую войну. Об этом сообщили на сайте URA.ru. Песков отметил, что поставки оружия и разведывательных данных от западных стран провоцируют киевский режим на продолжение конфликта. Он также подчеркнул, что Запад не имеет права диктовать свои правила другим государствам и указал на ошибочность мнения стран ЕС о возможности стратегического поражения России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вмешательство Запада стало причиной постепенного превращения российской спецоперации на Украине в настоящую войну. Об этом сообщили на сайте URA.ru.

Песков отметил, что поставки оружия и разведывательных данных от западных стран провоцируют киевский режим на продолжение конфликта.

Он также подчеркнул, что Запад не имеет права диктовать свои правила другим государствам и указал на ошибочность мнения стран ЕС о возможности стратегического поражения России.