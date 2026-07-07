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Осужденный за взятку рязанец попросил президента о помиловании
Комиссия по вопросам помилования рассмотрела ходатайство мужчины, осужденного по пункту «а» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). Отдельно изучили динамику исправления осужденного за период отбывания наказания. Отмечено, что дисциплинарных взысканий он не имеет. Кроме того, получил дополнительное профессиональное образование. Администрация исправительного учреждения характеризовала осужденного положительно и поддержала ходатайство о помиловании. В итоге комиссия решила рекомендовать к помилованию, освободив от дальнейшего отбывания наказания.

Осужденный за взятку рязанец попросил о помиловании. Об этом 6 июля сообщили на сайте уполномоченного по правам человека области.

Комиссия по вопросам помилования рассмотрела ходатайство мужчины, осужденного по пункту «а» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).

При изучении материалов дела установили, что заявитель женат, имеет на иждивении супругу, пожилую мать, страдающую рядом серьезных заболеваний и нуждающуюся в постоянном уходе, а также ребенка 2017 года рождения с инвалидностью.

Члены комиссии приняли во внимание, что ранее при назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства: мужчина ранее не был судим, признал вину и раскаялся. Также у него есть многочисленные награды, благодарности, ведомственные медали и знаки отличия.

Отдельно изучили динамику исправления осужденного за период отбывания наказания. Отмечено, что дисциплинарных взысканий он не имеет. Кроме того, получил дополнительное профессиональное образование.

Администрация исправительного учреждения характеризовала осужденного положительно и поддержала ходатайство о помиловании.

В итоге комиссия решила рекомендовать к помилованию, освободив от дальнейшего отбывания наказания.