Особый противопожарный режим отменили еще в 19 муниципалитетах Рязанской области

С 7 июля отменен особый противопожарный режим. Решение принято из-за благоприятных погодных условий. Напомним, особый его вводили с 18 июля. Ограничения действовали в Ермишинском, Захаровском, Рязанском, Сасовском, Кадомском, Милославском, Михайловском, Александро-Невском, Пронском, Путятинском, Рыбновском, Сараевском, Спасском, Ухоловском, Чучковском, Шацком, Кораблинском, Старожиловском, Пителинском муниципальных округах, а также в Рязани.

Особый противопожарный режим отменили еще в 19 муниципалитетах Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

С 7 июля отменен особый противопожарный режим. Решение принято из-за благоприятных погодных условий.

Рязанцев призвали по-прежнему соблюдать правила безопасности:

не разводить костры в лесах, торфяниках, а также на расстоянии менее 50 метров от любых объектов;

не разжигать костры в сильный ветер и непогоду;

не бросать в лесу непотушенные спички, стеклянные бутылки и осколки.

Напомним, особый противопожарный режим вводили с 18 июля. Ограничения действовали в Ермишинском, Захаровском, Рязанском, Сасовском, Кадомском, Милославском, Михайловском, Александро-Невском, Пронском, Путятинском, Рыбновском, Сараевском, Спасском, Ухоловском, Чучковском, Шацком, Кораблинском, Старожиловском, Пителинском муниципальных округах, а также в Рязани.