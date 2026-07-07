Около АЗС в Рязанской области произошло ДТП

Авария случилась 7 июля, примерно в 09:20, в Сасове. Рядом с торговым центром «Гермес» на улице Людмилы Зыкиной столкнулись автомобили ВАЗ-2115 и ВАЗ-2199. Отмечается, что пострадавших нет. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.