Около АЗС в Рязанской области произошло ДТП
Авария случилась 7 июля, примерно в 09:20, в Сасове. Рядом с торговым центром «Гермес» на улице Людмилы Зыкиной столкнулись автомобили ВАЗ-2115 и ВАЗ-2199. Отмечается, что пострадавших нет. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.
Около АЗС в Рязанской области произошло ДТП. Об этом сообщил ИД «Пресса».
Авария случилась 7 июля, примерно в 09:20, в Сасове. Рядом с торговым центром «Гермес» на улице Людмилы Зыкиной столкнулись автомобили ВАЗ-2115 и ВАЗ-2199.
Отмечается, что пострадавших нет.
Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.