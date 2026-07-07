Официальный курс доллара опустился ниже 77 рублей

Банк России установил официальные курсы иностранных валют на среду, 8 июля. Официальный курс доллара снизился на 1,84 рубля — до 76,13 рубля. Курс евро уменьшился на 2,36 рубля и составил 86,90 рубля. Юань подешевел на 25 копеек — до 11,21 рубля.

Банк России установил официальные курсы иностранных валют на среду, 8 июля.

Официальный курс доллара снизился на 1,84 рубля — до 76,13 рубля. Курс евро уменьшился на 2,36 рубля и составил 86,90 рубля. Юань подешевел на 25 копеек — до 11,21 рубля.

По официальному курсу ЦБ проводятся расчеты по ряду финансовых инструментов, в том числе по замещающим облигациям и отдельным биржевым контрактам.