Власти РФ рассказали о напряженной ситуации с топливом из-за внеплановых ремонтов НПЗ

Как отметил Новак, сейчас кабмин рассматривает дополнительные меры по насыщению внутреннего рынка нефтепродуктов. «Рассмотрим баланс производства и потребления, исполнение ранее данных поручений и дополнительные меры по насыщению рынка нефтепродуктов», — заявил Новак. Он добавил, что особое внимание планируется уделить обеспечению топливом Иркутской области, Забайкальского края и южных регионов, где проводят активные сельскохозяйственные работы. Ранее Новак объяснил дефицит топлива на некоторых АЗС логистическими трудностями и заявлял, что они «быстро устраняются».

Вице-премьер РФ Александр Новак на совещании в ситуационном центре правительства заявил, что обстановка на внутреннем рынке топлива с учетом летнего пика спроса и внеплановых ремонтов НПЗ остается напряженной. Об этом 7 июля сообщило ТАСС.

Как отметил Новак, сейчас кабмин рассматривает дополнительные меры по насыщению внутреннего рынка нефтепродуктов.

«Рассмотрим баланс производства и потребления, исполнение ранее данных поручений и дополнительные меры по насыщению рынка нефтепродуктов», — заявил Новак.

Он добавил, что особое внимание планируется уделить обеспечению топливом Иркутской области, Забайкальского края и южных регионов, где проводят активные сельскохозяйственные работы.

Ранее Новак объяснил дефицит топлива на некоторых АЗС логистическими трудностями. Он заявлял, что они «быстро устраняются».