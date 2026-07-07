Власти РФ рассказали о напряженной ситуации с топливом из-за внеплановых ремонтов НПЗ

Вице-премьер РФ Александр Новак на совещании в ситуационном центре правительства заявил, что обстановка на внутреннем рынке топлива с учетом летнего пика спроса и внеплановых ремонтов НПЗ остается напряженной. Об этом 7 июля сообщило ТАСС.
Как отметил Новак, сейчас кабмин рассматривает дополнительные меры по насыщению внутреннего рынка нефтепродуктов.
«Рассмотрим баланс производства и потребления, исполнение ранее данных поручений и дополнительные меры по насыщению рынка нефтепродуктов», — заявил Новак.
Он добавил, что особое внимание планируется уделить обеспечению топливом Иркутской области, Забайкальского края и южных регионов, где проводят активные сельскохозяйственные работы.
Ранее Новак объяснил дефицит топлива на некоторых АЗС логистическими трудностями. Он заявлял, что они «быстро устраняются».