Номинал «Пушкинской карты» предложили увеличить до 7 тысяч рублей

Минкультуры России подготовило проект постановления, согласно которому номинал «Пушкинской карты» планируется увеличить с 5 до 7 тысяч рублей. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Если изменения примут, они вступят в силу с 1 сентября.

Минкультуры России подготовило проект постановления, согласно которому номинал «Пушкинской карты» планируется увеличить с 5 до 7 тысяч рублей. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Кроме того, ведомство предлагает расширить список учреждений, которые можно будет посещать по карте. Помимо театров, музеев, концертных площадок и кинотеатров, в него планируют включить цирки.

Если изменения примут, они вступят в силу с 1 сентября.