Ночью силы ПВО отразили атаку ВСУ над Рязанской областью

БПЛА самолетного типа над территорией Рязанской области перехватили в период с 20.00 6 июля до 8.00 7 июля. Число сбитых над регионом дронов не указано. Всего над Россией в указанный период уничтожили 452 украинских беспилотника самолетного типа. ПВО работала над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областями, московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черным морями. Напомним, в Рязанской области с 00:51 объявлена угроза атаки БПЛА.

Ночью силы ПВО отразили атаку ВСУ над Рязанской областью. Об этом сообщили в Минобороны.

БПЛА самолетного типа над территорией Рязанской области перехватили в период с 20.00 6 июля до 8.00 7 июля. Число сбитых над регионом дронов не указано.

Всего над Россией в указанный период уничтожили 452 украинских беспилотника самолетного типа. ПВО работала над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областями, московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черным морями.

Напомним, в Рязанской области с 00:51 объявлена угроза атаки БПЛА.

Обновлено: над регионом ночью сбили 11 дронов.