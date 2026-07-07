Над Рязанской областью отразили атаку БПЛА

Об этом сообщили в Минобороны. В течение дня, 7 июля, с 8:00 до 20:00 средствами ПВО уничтожены 190 украинских беспилотников. Помимо Рязанской области, из сбили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Тверской, Тульской и Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Над Рязанской областью отразили атаку БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны.

В течение дня, 7 июля, с 8:00 до 20:00 средствами ПВО уничтожены 190 украинских беспилотников.

Помимо Рязанской области, из сбили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Тверской, Тульской и Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Напомним, беспилотная опасность действовала в регионе с 00:51 7 июля. Ее отменили в 12:02.