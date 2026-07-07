Мошенники стали чаще маскироваться под фирмы, предлагая «списать долги»

Аферисты, маскируясь под фирмы, занимающиеся списанием долгов, стали убеждать россиян не платить банкам, а отдавать деньги им за якобы услуги по сопровождению банкротства. По словам экспертов, мошенники используют манипуляции и социальную инженерию, убеждая граждан перестать выплачивать долги банкам и перечислять им средства, например, по 15 тысяч рублей в месяц. Злоумышленники предлагают «услуги» по сопровождению банкротства и могут даже склонить россиян переписывать на них имущество, чтобы избежать потерь. Россиян предупредили, что в результате такой схемы у граждан могут возникнуть проблемы с законом, а долги останутся. Эксперт посоветовал не доверять мошенникам и обращаться напрямую в банки за помощью в урегулировании долговых обязательств.

Аферисты, маскируясь под фирмы, занимающиеся списанием долгов, стали убеждать россиян не платить банкам, а отдавать деньги им за якобы услуги по сопровождению банкротства. Об этом сообщил доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко, передает РИА Новости.

По словам эксперта, мошенники используют манипуляции и социальную инженерию, убеждая граждан перестать выплачивать долги банкам и перечислять им средства, например, по 15 тысяч рублей в месяц. Злоумышленники предлагают «услуги» по сопровождению банкротства и могут даже склонить россиян переписывать на них имущество, чтобы избежать потерь.

Щербаченко предупредил, что в результате такой схемы у граждан могут возникнуть проблемы с законом, а долги останутся. Эксперт посоветовал не доверять мошенникам и обращаться напрямую в банки за помощью в урегулировании долговых обязательств.