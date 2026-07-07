Мирный житель погиб в результате ракетного обстрела в Белгородской области

В ночь на 7 июля Белгород и Белгородский округ подверглись ракетной атаке. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев. По его словам, большая часть ракет была сбита средствами ПВО, однако зафиксированы попадания по объектам гражданской инфраструктуры. В селе Беловское погиб мирный житель. Еще три человека получили ранения, им оказывают медицинскую помощь.