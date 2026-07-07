МЧС выпустило экстренное предупреждение для рязанцев
Согласно прогнозу, утром 7 июля на территории Рязанской области местами сохранятся грозы, ливневой дождь. В отдельных районах прогнозируют град. Ожидается, что юго-западный ветер усилится до 12-17 м/с.
МЧС выпустило экстренное предупреждение для рязанцев. Его разместили на сайте регионального ведомства.
Согласно прогнозу, утром 7 июля на территории Рязанской области местами сохранятся грозы, ливневой дождь. В отдельных районах прогнозируют град.
Ожидается, что юго-западный ветер усилится до 12-17 м/с.