Малков назвал число сбитых над Рязанской областью БПЛА в ночь на 7 июля

Ночью 7 июля над территорией Рязанской области уничтожены 11 беспилотников. Пострадавших и повреждений нет. Ранее в регионе объявили угрозу БПЛА. В Минобороны сообщили, что всего над территорией РФ за ночь сбили 452 беспилотника.

Малков назвал число сбитых над Рязанской областью БПЛА в ночь на 7 июля. Об этом губернатор Рязанской области сообщил в своих соцсетях.

Ночью 7 июля над территорией Рязанской области уничтожены 11 беспилотников.

Пострадавших и повреждений нет.

Ранее в регионе объявили угрозу БПЛА. В Минобороны сообщили, что всего над территорией РФ за ночь сбили 452 беспилотника.