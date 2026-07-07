Кадырова выдвинули на новый срок главы Чечни

По словам депутатов решение было принято единогласно и «отражает высокое доверие народа» к действующему главе региона. Сам Кадыров, комментируя это, заявил, что идет на выборы «вынужденно». «Честно сказать, не рад, что иду на выборы. Если меня спросить, то я выбрал бы другого кандидата, потому что это ответственность большая, я знаю, насколько сложная это задача. Много труда вложено в республику, и у нас сегодня сохранена команда, и команда работает как хорошие часы. Сегодня я вынужденно, можно сказать, иду на выборы», — заявил он. Выборы главы Чечни пройдут в единый день голосования 20 сентября 2026 года.

Кадырова выдвинули на новый срок главы Чечни. Об этом сообщают «Осторожно, новости».

По словам депутатов решение было принято единогласно и «отражает высокое доверие народа» к действующему главе региона.

Сам Кадыров, комментируя это, заявил, что идет на выборы «вынужденно».

«Честно сказать, не рад, что иду на выборы. Если меня спросить, то я выбрал бы другого кандидата, потому что это ответственность большая, я знаю, насколько сложная это задача. Много труда вложено в республику, и у нас сегодня сохранена команда, и команда работает как хорошие часы. Сегодня я вынужденно, можно сказать, иду на выборы», — заявил он.

Выборы главы Чечни пройдут в единый день голосования 20 сентября 2026 года.

Рамзан Кадыров руководит Чечней с 2007 года.