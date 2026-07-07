Госдума разрешила рекламу российских виноделен вдоль дорог

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, разрешающий размещать наружную рекламу российских виноделен вдоль автомобильных дорог общего пользования. В таких объявлениях можно указывать информацию о видах винодельческой продукции, ее классификации и сортах винограда, из которого она произведена. При этом запрещается использовать названия конкретных вин, товарные знаки, а также изображения бутылок и другой потребительской упаковки алкогольной продукции.

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, разрешающий размещать наружную рекламу российских виноделен вдоль автомобильных дорог общего пользования. Об этом сообщает ТАСС.

Реклама будет разрешена только в тех регионах, где расположены соответствующие винодельческие хозяйства, виноградо-винодельческие зоны, районы или терруары.

В таких объявлениях можно указывать информацию о видах винодельческой продукции, ее классификации и сортах винограда, из которого она произведена. При этом запрещается использовать названия конкретных вин, товарные знаки, а также изображения бутылок и другой потребительской упаковки алкогольной продукции.

Реклама должна сопровождаться предупреждением о вреде чрезмерного употребления алкоголя. Также сохраняются действующие ограничения: ее нельзя размещать рядом с детскими, образовательными, медицинскими учреждениями, санаториями, театрами, музеями, библиотеками, стадионами и рядом других объектов.

За нарушение требований закона рекламодатели и распространители рекламы будут нести ответственность.