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Госдума обязала банки раскрывать условия денежных переводов
Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон, который обяжет кредитные организации раскрывать информацию об условиях оказания услуг по переводу денежных средств. Согласно документу, банки должны будут публиковать сведения об условиях переводов через Систему быстрых платежей (СБП), а также об использовании электронных средств платежа. Исключение составят электронные кошельки. Закон вступит в силу с 1 сентября 2027 года.

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон, который обяжет кредитные организации раскрывать информацию об условиях оказания услуг по переводу денежных средств. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, банки должны будут публиковать сведения об условиях переводов через Систему быстрых платежей (СБП), а также об использовании электронных средств платежа. Исключение составят электронные кошельки.

Информация должна размещаться как в местах оказания услуг, так и на официальных сайтах банков. Кроме того, кредитные организации будут обязаны своевременно сообщать клиентам обо всех изменениях условий.

Как отметил депутат Алексей Говырин, новый закон поможет гражданам быстрее находить актуальную информацию о переводах и платежных сервисах, а также снизит риск скрытых комиссий и других неожиданных условий.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2027 года.