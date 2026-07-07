Эксперт предупредил водителей о рисках покупки бензина у частников

Гендиректор испытательного центра «Услугиавто» Юрий Пархоменко предупредил водителей о рисках покупки бензина у частников. Об этом сообщили на сайте НСН. Он отметил, что в России увеличилось количество обращений в автосервисы из-за некачественного топлива. В условиях топливного кризиса некоторые водители начали покупать бензин у непроверенных продавцов, что может быть опасно для автомобилей. Пархоменко подчеркнул, что не стоит рисковать и приобретать топливо у сомнительных посредников. Хотя пока нет статистики о поломках двигателей из-за некачественного бензина, лучше отложить поездку или выбрать другой транспорт.

Гендиректор испытательного центра «Услугиавто» Юрий Пархоменко предупредил водителей о рисках покупки бензина у частников. Об этом сообщили на сайте НСН.

Он отметил, что в России увеличилось количество обращений в автосервисы из-за некачественного топлива. В условиях топливного кризиса некоторые водители начали покупать бензин у непроверенных продавцов, что может быть опасно для автомобилей.

Пархоменко подчеркнул, что не стоит рисковать и приобретать топливо у сомнительных посредников. Хотя пока нет статистики о поломках двигателей из-за некачественного бензина, лучше отложить поездку или выбрать другой транспорт.

Он также рассказал, что к поломкам могут привести вода или грязь в топливе, а также путаница между бензином и дизелем. Однако современные автомобили имеют защитные системы, которые помогают избежать серьезных повреждений.

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