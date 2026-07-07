«Было миллион лет назад». Игорь Греков не смог вспомнить, как получал взятки

В Советском районном суде во вторник, 7 июля, состоялось очередное заседание по делу бывшего сенатора и экс-заместителя министра здравоохранения Рязанской области Ирины Петиной. В рамках заседания состоялся допрос бывшего вице-губернатора региона Игоря Грекова. Ранее его приговорили к 16 годам и 11 месяцам отбывания наказания в колонии строгого режима за получение взяток и мошенничество в особо крупных размерах. К делу Ирины Петиной приобщили досудебное соглашение Грекова от ноября 2023 года. С документом ознакомились адвокаты и сама Ирина Петина. Вопросы Игорю Грекову начал задавать гособвинитель. Он спросил, знакома ли бывшему вице-губернатору Петина и какие между ними были отношения. Греков заявил, что знаком с ней, а отношения у них «обычные».

В Советском районном суде во вторник, 7 июля, состоялось очередное заседание по делу бывшего сенатора и экс-заместителя министра здравоохранения Рязанской области Ирины Петиной.

В рамках заседания состоялся допрос бывшего вице-губернатора региона Игоря Грекова. Ранее его приговорили к 16 годам и 11 месяцам отбывания наказания в колонии строгого режима за получение взяток и мошенничество в особо крупных размерах.

К делу Ирины Петиной приобщили досудебное соглашение Грекова от ноября 2023 года. С документом ознакомились адвокаты и сама Ирина Петина.

Вопросы Игорю Грекову начал задавать гособвинитель. Он спросил, знакома ли бывшему вице-губернатору Петина и какие между ними были отношения. Греков заявил, что знаком с ней, а отношения у них «обычные».

На большинство вопросов гособвинителя Греков ответить подробно не смог. По словам осужденного, большинство деталей не помнит. Кроме того, он сообщил о сильной головной боли.

«Прошло уже столько лет, столько событий. Это было миллион лет назад», — заявил Греков.

Гособвинитель также поинтересовался, получил ли тот от Петиной денежные средства.

«Сейчас вот вы меня в тупик поставили», — отметил Греков.

Он назвал данный вопрос расплывчатым, а позже заявил, что деньги все же получал, но за что, сказать не может. Греков также не вспомнил, какие суммы получал от Петиной и с какой целью.

Адвокат посоветовал Грекову не отвечать на вопросы, если он не помнит точно обстоятельств, а придумывать намеренно ничего не нужно.

Бывший вице-губернатор рассказал, что денежные средства получал через Николая Пивоварова, который приносил необходимые суммы в его кабинет в здании регионального правительства. В каком именно виде находились деньги, Греков не вспомнил, но предположил, что они были в пакетах. На вопрос адвоката Петиной, почему суммы передавал именно Пивоваров, Греков не ответил. Он лишь предположил, что тот, возможно, был знаком с кем-то из министерства.

Кроме того, Игорь Греков даже не смог вспомнить, какие обязанности выполнял в должности вице-губернатора региона.

«Я даже не помню, какие у меня полномочия были», — заверил Греков.

Гособвинитель обратился с ходатайством, чтобы озвучить показания Игоря Грекова от сентября 2024 года. Согласно представленным данным, первая передача денег произошла в 2018 году в кабинете в здании правительства. Всего их было не менее пяти в ежегодно. С 2019 года передача денег происходила на парковке бассейна «Радиоволна» на улице Гагарина. Пивоваров привозил сумму к назначенному месту и оставлял ее в багажнике автомобиля «Мерседес» Грекова.

Как отмечено в показаниях, в 2017 году после назначения на должность вице-губернатора Греков провел беседу с Петиной. Он объяснил, что «необходимо получать денежные средства от коммерсантов за возможность заключения с ними государственных контрактов для нужд министерства здравоохранения и потом передавать их Пивоварову». Пивоваров должен был брать деньги у Петиной или ее доверенных лиц. По словам Грекова, ему привозили по полтора миллиона рублей пятитысячными купюрами.

Согласно озвученным показаниям, Греков изначально вину отрицал, однако позже изменил свою позицию. Адвокат Петиной поинтересовалась, с чем это связно.

«Наверное, осознал свою вину и решил правдиво все рассказать», — сообщил бывший вице-губернатор.

Петина также спросила у Грекова, на какие цели в ходе беседы 2017 года он просил деньги — в качестве взяток или на иные социальные нужды. Однако вместо рассказа о каких-либо подробностях, он лишь ответил: «Я не знаю».

Кроме того, Петина поинтересовалась, есть ли у Грекова подтверждения факта передачи денег в формате аудио-, фото- или видеоматериалов, переписок. Бывший вице-губернатор отметил, что подтвердить может лишь собственным словом, а то, были ли в его кабинете в здании правительства камеры видеонаблюдения, не помнит.

Напомним, Ирина Петина обвиняется в получении взяток от поставщиков

медизделий в различные учреждения здравоохранения региона — от психбольниц до роддомов. Общая сумма составила свыше 140 миллионов.

По версии следствия, часть денег она передавала уже осужденному по другому делу о взятках бывшему вице-губернатору Игорю Грекову.

С другими подробностями уголовных дел экс-чиновников можно ознакомиться в сюжете РЗН. Инфо.