Археологи обнаружили футляр XIV века на раскопках в Рязани

Археологи нашли кожаный футляр на Введенском раскопе Рязанского кремля. Эта находка относится к концу XIV века, сообщили в пресс-службе исторического музея. Футляр размером 6 на 8 сантиметров сделан из одного куска кожи, а один край у него имеет треугольный клапан. Боковины аккуратно сшиты, а для его изготовления использовалась старая кожа. Похожие футляры были найдены в Новгороде, и некоторые из них сохранили содержимое — костяные и деревянные гребни. Вероятно, футляр из Переяславля-Рязанского также использовался для хранения подобных предметов.

Археологи нашли кожаный футляр на Введенском раскопе Рязанского кремля. Эта находка относится к концу XIV века, сообщили в пресс-службе исторического музея.

Футляр размером 6 на 8 сантиметров сделан из одного куска кожи, а один край у него имеет треугольный клапан. Боковины аккуратно сшиты, а для его изготовления использовалась старая кожа.

Похожие футляры были найдены в Новгороде, и некоторые из них сохранили содержимое — костяные и деревянные гребни. Вероятно, футляр из Переяславля-Рязанского также использовался для хранения подобных предметов.