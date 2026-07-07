24-летний водитель электровелосипеда пострадал в ДТП в Рязани

ДТП произошло 6 июля, примерно в 12:20, около дома № 3 на улице Дзержинского. По предварительной информации полицейских, столкнулись автомобиль «Митсубиси» под управлением 47-летнего жителя Рязанского района и электровелосипед, за рулем которого был 24-летний местный житель. Водителю двухколесного транспортного средства требовалась медпомощь. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.

24-летний водитель электровелосипеда пострадал в ДТП в Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

ДТП произошло 6 июля, примерно в 12:20, около дома № 3 на улице Дзержинского.

По предварительной информации полицейских, столкнулись автомобиль «Митсубиси» под управлением 47-летнего жителя Рязанского района и электровелосипед, за рулем которого был 24-летний местный житель.

Водителю двухколесного транспортного средства требовалась медпомощь.

Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.