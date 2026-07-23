В Рязанской области перевернулся грузовой автомобиль
В Рязанской области произошло серьезное ДТП. Об этом сообщили в соцсетях. По словам очевидцев, авария случилась на дороге в Клепиковском округе. Судя по кадрам, перевернулся грузовой автомобиль. Информации о пострадавших пока нет.
В Рязанской области произошло серьезное ДТП. Об этом сообщили в соцсетях.
По словам очевидцев, авария случилась на дороге в Клепиковском округе.
Судя по кадрам, перевернулся грузовой автомобиль.
Информации о пострадавших пока нет.