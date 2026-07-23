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Бастрыкин: почти 1500 мирных жителей погибли в результате украинских атак по РФ
По данным председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, в результате ударов ВСУ по России погибли 1472 мирных жителя, включая 45 детей. С начала конфликта в 2022 году возбуждено 5347 уголовных дел по фактам атак на 54 субъекта РФ. Бастрыкин отметил, что зафиксированы обстрелы, атаки беспилотников и вторжения. Ранения получили 6754 человека, из них 405 детей. Ущерб от действий ВСУ в Донбассе и приграничных регионах превысил 1 трлн рублей, включая более 560 млрд рублей на уничтожение объектов инфраструктуры.

По данным председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, в результате ударов вооруженных сил Украины по территории России погибли 1472 мирных жителя, среди которых 45 несовершеннолетних. Об этом пишет сайт «Ведомости».

Отмечается, что с момента начала конфликта в 2022 году возбуждено 5347 уголовных дел по фактам атак на территории 54 субъектов РФ, не входящих в зону проведения СВО.

Бастрыкин подчеркнул, что в рамках этих дел задокументированы случаи обстрелов украинскими националистами с использованием артиллерийского и ракетного вооружения, атак с применением беспилотников, а также вторжений на территорию России. В результате украинских атак 6754 человека получили ранения, из них 405 детей.

Также глава Следственного комитета сообщил, что ущерб от действий ВСУ в Донбассе, Новороссии и приграничных регионах превысил 1 трлн рублей. Уничтожение объектов гражданской инфраструктуры в новых регионах оценивается более чем в 560 млрд рублей, а в приграничных и тыловых субъектах — свыше 535 млрд рублей.

Напомним, в ночь на 23 июля силы противовоздушной обороны России нейтрализовали 223 украинских беспилотника.