Рязанцы сообщили о затоплении подземного перехода у ТЦ «Барс»

Рязанцы сообщили о затоплении подземного перехода на Московском шоссе. Информация об этом появилась в соцсетях. По словам очевидцев, воду заметили у ТЦ «Барс» 22 июля около 8 утра. Напомним, на Московском шоссе в данный момент проходят ремонтные работы. В окрестностях на месяц отключили воду из-за этого. Также на участке Московского шоссе в Рязани ограничили движение транспорта.