ЦБ России установил курс доллара на уровне 87,81 рубля

Банк России установил на 16 июля официальный курс доллара на уровне 87,8077 рубля, что на 7 копеек выше предыдущего показателя. Об этом пишет ТАСС. Официальный курс евро также увеличился, поднявшись на 3 копейки до 95,7849 рубля. В то же время курс юаня остался практически без изменений и составил 11,9791 рубля.

Банк России установил на 16 июля официальный курс доллара на уровне 87,8077 рубля, что на 7 копеек выше предыдущего показателя. Об этом пишет ТАСС.

Официальный курс евро также увеличился, поднявшись на 3 копейки до 95,7849 рубля. В то же время курс юаня остался практически без изменений и составил 11,9791 рубля.