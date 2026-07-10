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А что в кино? «Долина улыбок», «Трасса «Море — море» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Фильм ужасов «Долина улыбок» (Италия, Словения). Учитель физкультуры Серджо переезжает в деревню, где жители подозрительно безмятежны, и узнаёт, что местный подросток через объятия забирает боль у людей и связывает их с мёртвыми, но за этот покой нужно платить.

Комедийная мелодрама «Трасса «Море — море» (Россия). Наглый фотограф Тёма мчится из Питера в Сочи на красном кабриолете вместе с бывшей женой Сашей и её новым женихом, чтобы помешать её свадьбе, а случайная автостопщица Кира помогает ему в этом.

Семейно-приключенческий фильм «Сладкая сказка» (Чехия). Юная Аничка наследует старинную виллу и находит в оранжерее редкое растение, способное творить волшебство и побеждать боль, но когда коварный доктор решает украсть его секрет, на помощь девочке приходит банда весёлых местных ребятишек.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».