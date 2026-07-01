В Красноярском крае опрокинулся автобус с детьми
На трассе «Саяны» автомобиль Kia выехал на встречную полосу. Чтобы избежать столкновения, водитель автобуса с 27 детьми резко вывернул руль и съехал в кювет, после чего автобус опрокинулся. За медицинской помощью обратились один ребенок и сопровождающий. По данным СК, водитель легковушки уснула за рулем.
В Красноярском крае опрокинулся автобус с детьми. Об этом сообщает СК.
На трассе «Саяны» автомобиль Kia выехал на встречную полосу. Чтобы избежать столкновения, водитель автобуса с 27 детьми резко вывернул руль и съехал в кювет, после чего автобус опрокинулся.
За медицинской помощью обратились один ребенок и сопровождающий.
По данным СК, водитель легковушки уснула за рулем.