В Красноярском крае опрокинулся автобус с детьми

На трассе «Саяны» автомобиль Kia выехал на встречную полосу. Чтобы избежать столкновения, водитель автобуса с 27 детьми резко вывернул руль и съехал в кювет, после чего автобус опрокинулся. За медицинской помощью обратились один ребенок и сопровождающий. По данным СК, водитель легковушки уснула за рулем.

В Красноярском крае опрокинулся автобус с детьми. Об этом сообщает СК.

На трассе «Саяны» автомобиль Kia выехал на встречную полосу. Чтобы избежать столкновения, водитель автобуса с 27 детьми резко вывернул руль и съехал в кювет, после чего автобус опрокинулся.

За медицинской помощью обратились один ребенок и сопровождающий.

По данным СК, водитель легковушки уснула за рулем.