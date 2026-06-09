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В Рязанской области завершилась сдача ОГЭ по русскому языку
В Рязанской области основной государственный экзамен по русскому языку сдали более 11 700 девятиклассников. Экзамен выполнялся за 3 часа 55 минут. Для его проведения было организовано 99 пунктов приема экзаменов, задействованы защищенные каналы связи, а контрольно-измерительные материалы печатались непосредственно в аудиториях в присутствии школьников. Также в пунктах проведения экзамена работали 178 общественных наблюдателей.

В Рязанской области основной государственный экзамен по русскому языку сдали более 11 700 девятиклассников. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Экзамен выполнялся за 3 часа 55 минут. Для его проведения было организовано 99 пунктов приема экзаменов, задействованы защищенные каналы связи, а контрольно-измерительные материалы печатались непосредственно в аудиториях в присутствии школьников.

Также в пунктах проведения экзамена работали 178 общественных наблюдателей.

Результаты экзамена участники смогут узнать не позднее 23 июня.

Следующий экзамен для девятиклассников состоится 16 июня — в этот день школьники будут сдавать предметы по выбору.