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В Рязанской области молодой человек приехал в гости к родственнику и угнал его авто
Инцидент произошел в Милославском. В полицию обратился 47-летний местный житель. Он рассказал, что неизвестные угнали его «Ладу», а вместе с автомобилем из дома пропал его 20-летний родственник, приехавший в гости. Выяснилось, что накануне молодой человек выпил вместе с родственником и попросил у него машину, чтобы прокатиться по поселку. Мужчина отказал и спрятал ключи в мебели. Когда тот уснул, молодой человек нашел ключи и угнал автомобиль. После он бросил машину на окраине поселка и пошел домой пешком, попутно придумываю историю для родственника. По пути его задержали полицейские. Следователь полиции возбудил в отношении злоумышленника уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ, по которой грозит до 5 лет лишения свободы.

В Рязанской области молодой человек приехал в гости к родственнику и угнал его авто. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Инцидент произошел в Милославском. В полицию обратился 47-летний местный житель. Он рассказал, что неизвестные угнали его «Ладу», а вместе с автомобилем из дома пропал его 20-летний родственник, приехавший в гости.

Выяснилось, что накануне молодой человек выпил вместе с родственником и попросил у него машину, чтобы прокатиться по поселку. Мужчина отказал и спрятал ключи в мебели.

Когда тот уснул, молодой человек нашел ключи и угнал автомобиль. После он бросил машину на окраине поселка и пошел домой пешком, попутно придумываю историю для родственника. По пути его задержали полицейские.

Следователь полиции возбудил в отношении злоумышленника уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ, по которой грозит до 5 лет лишения свободы.