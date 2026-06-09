В Рязани по черепу воссоздали образ князя Олега

В Рязанском историческом музее на Соборной улице представлен реконструированный облик князя Олега Рязанского, созданный по его черепу. Работа над реконструкцией началась еще в 2011 году, когда череп князя, хранившийся в Солотчинском монастыре, основанном им самим, передали в Лабораторию антропологической реконструкции Института этнологии и антропологии РАН. Там по методу, разработанному советским антропологом Михаилом Герасимовым, был выполнен скульптурный портрет.

В Рязани по черепу воссоздали образ князя Олега. Об этом сообщает пресс-служба РИАМЗ.

В Рязанском историческом музее на Соборной улице представлен реконструированный облик князя Олега Рязанского, созданный по его черепу. Работа над реконструкцией началась еще в 2011 году, когда череп князя, хранившийся в Солотчинском монастыре, основанном им самим, передали в Лабораторию антропологической реконструкции Института этнологии и антропологии РАН. Там по методу, разработанному советским антропологом Михаилом Герасимовым, был выполнен скульптурный портрет.

Согласно данным антропологов, князь умер в возрасте 55-65 лет. На черепе отмечены хорошо выраженный мышечный рельеф лба и затылка. Лицо Олега Рязанского описано как крупное, достаточно широкое и слабо профилированное.

На основе реконструкции создан бюст князя, изображающий его в знаменитой кольчуге, военном шлеме и с бородой — в соответствии с традициями средневековой Руси. Экспонат представлен в музее в рамках выставки «Две столицы Рязанского княжества».

Фото: Рязанский исторический музей.