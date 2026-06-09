В Касимовском районе задержали 17-летнего водителя питбайка без прав

8 июня в 21:10 в рабочем поселке Сынтул сотрудники Госавтоинспекции при надзоре за дорожным движением обратили внимание на питбайк «Эндуро». В ходе проверки выяснилось, что транспортом управлял 17-летний местный житель. Подросток был остановлен и отстранен от управления.

8 июня в 21:10 в рабочем поселке Сынтул сотрудники Госавтоинспекции при надзоре за дорожным движением обратили внимание на питбайк «Эндуро». По данным ведомства, водитель не выполнил требование об остановке.

В ходе проверки выяснилось, что транспортом управлял 17-летний местный житель. Подросток был остановлен и отстранен от управления.

В отношении него составлены административные материалы:

по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ за управление транспортом без водительского удостоверения (штраф от 5 000 до 15 000 рублей);

по ч.2 ст. 12.25 КоАП РФ за невыполнение требования об остановке (штраф от 7 000 до 10 000 рублей);

по ч.1 ст. 12.1 КоАП РФ за управление незарегистрированным транспортным средством (штраф от 500 до 800 рублей).

Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для дальнейшего рассмотрения.