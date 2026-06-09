В Госдуме предложили списывать 25% кредита на обучение выпускникам с красным дипломом

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили погашать 25% основного долга по образовательному кредиту за счёт бюджета для выпускников с отличием. Инициатива направлена на повышение мотивации студентов к успешному завершению образовательных программ и поддержку молодых специалистов после окончания учёбы.