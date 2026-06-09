В Госдуме поддержали возможную разблокировку Roblox в России

Возможную разблокировку игрового сервиса Roblox в России можно поддержать при условии соблюдения платформой российского законодательства. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. Депутат прокомментировал обращение Минцифры и Роскомнадзора к правоохранительным органам с предложением рассмотреть снятие ограничений с платформы. Отмечается, что Roblox предоставил ведомствам гарантии ответственного поведения на российском рынке.

Возможную разблокировку игрового сервиса Roblox в России можно поддержать при условии соблюдения платформой российского законодательства. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, пишет ТАСС.

Депутат прокомментировал обращение Минцифры и Роскомнадзора к правоохранительным органам с предложением рассмотреть снятие ограничений с платформы. Отмечается, что Roblox предоставил ведомствам гарантии ответственного поведения на российском рынке.

По словам Боярского, если сервис действительно будет соблюдать требования законодательства и интегрироваться в правовое поле страны, это может стать основанием для пересмотра ранее принятых решений.

Он подчеркнул, что взаимодействие между платформами и государством должно быть «двусторонним процессом»: при выполнении требований возможен пересмотр ограничений.

Напомним, в декабре 2025 года Роскомнадзор ограничил доступ к Roblox из-за распространения материалов, содержащих пропаганду и оправдание экстремистской и террористической деятельности.