Рязанскую область накроют ливневый дождь и грозы
По данным синоптиков, в ближайшие 1-3 часа с сохранением в первой половине ночи 10 июня на территории Рязанской области местами ожидается гроза, кратковременный ливневый дождь. При грозе возможно усиление ветра порывами 12-17 м/с.
Рязанскую область накроют ливневый дождь и грозы. Метеопредупреждение опубликовано на сайте регионального МЧС.
По данным синоптиков, в ближайшие 1-3 часа с сохранением в первой половине ночи 10 июня на территории Рязанской области местами ожидается гроза, кратковременный ливневый дождь.
При грозе возможно усиление ветра порывами 12-17 м/с.