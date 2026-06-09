Рязанскую область накроют ливневый дождь и грозы

По данным синоптиков, в ближайшие 1-3 часа с сохранением в первой половине ночи 10 июня на территории Рязанской области местами ожидается гроза, кратковременный ливневый дождь. При грозе возможно усиление ветра порывами 12-17 м/с.