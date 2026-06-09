Рязанец получил условный срок за незаконное приобретение наркотиков

26 мая в Московском районном суде огласили приговор по уголовному делу в отношении гражданина Т., 1989 года рождения, который признан виновным в незаконном приобретении наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Подсудимый, ранее не судимый и неработающий, осознавал незаконность своих действий. Он направился к месту, где знал о возможных «тайниках» с наркотиками, и обнаружил сверток с веществом, содержащим наркотическое средство. Его действия пресекли сотрудники полиции, и в судебном заседании Т. полностью признал свою вину. Суд признал его виновным по ч.2 ст. 228 УК РФ и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы, которое было условным с испытательным сроком 2 года.

26 мая в Московском районном суде огласили приговор по уголовному делу в отношении гражданина Т., 1989 года рождения, который признан виновным в незаконном приобретении наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимый, ранее не судимый и неработающий, осознавал незаконность своих действий. Он направился к месту, где знал о возможных «тайниках» с наркотиками, и обнаружил сверток с веществом, содержащим наркотическое средство. Его действия пресекли сотрудники полиции, и в судебном заседании Т. полностью признал свою вину.

Суд признал его виновным по ч.2 ст. 228 УК РФ и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы, которое было условным с испытательным сроком 2 года.