Рязанцам рассказали о погоде 10 июня
В области будет переменная облачность. Местами ожидается кратковременный дождь. Ветер прогнозируют западной четверти, до 4-9 м/с. Температура воздуха ночью составит 11…16°С. Днем местами ожидается жара. Столбики термометров поднимутся до 26…31°С.
Рязанцам рассказали о погоде 10 июня. Прогноз разместили на сайте регионального ЦГМС.
В области будет переменная облачность. Местами ожидается кратковременный дождь.
Ветер прогнозируют западной четверти, до 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью составит 11…16°С. Днем местами ожидается жара. Столбики термометров поднимутся до 26…31°С.