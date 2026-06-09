Politico: Украина, ускоряя вступление в ЕС, вызвала напряженность с Брюсселем

Попытки Киева ускорить процесс вступления в Европейский союз привели к разногласиям между Украиной, Брюсселем и рядом европейских столиц. Как сообщает издание Politico, ссылаясь на европейских дипломатов и чиновников, стремление Украины быстро продвигаться по пути к членству вызывает напряженность накануне открытия первого официального переговорного кластера на следующей неделе. Украинские власти рассчитывают до конца лета открыть сразу несколько переговорных кластеров вместо одного, чтобы продемонстрировать политикам и обществу, уставшему от конфликта, что перспектива членства в ЕС остается реальной.

Попытки Киева ускорить процесс вступления в Европейский союз привели к разногласиям между Украиной, Брюсселем и рядом европейских столиц.

Как сообщает издание Politico, ссылаясь на европейских дипломатов и чиновников, стремление Украины быстро продвигаться по пути к членству вызывает напряженность накануне открытия первого официального переговорного кластера на следующей неделе.

Украинские власти рассчитывают до конца лета открыть сразу несколько переговорных кластеров вместо одного, чтобы продемонстрировать политикам и обществу, уставшему от конфликта, что перспектива членства в ЕС остается реальной.